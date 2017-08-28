Госбюджет теряет миллиарды гривен из-за "черного" импорта - СМИ

Госбюджет Украины ежегодно недополучает 25-70 млрд грн из-за "черного" импорта. Об этом пишет ЭП в своем материале.

Только с польско-украинской границы в бюджет в 2017 году не поступят примерно 9 млрд грн таможенных платежей. Причина - ГФС продолжает закрывать глаза на поистине грандиозную контрабанду, отмечает издание.

Одна из ключевых схем "черного" импорта действует под прикрытием норм Таможенного кодекса. Эта норма разрешает без уплаты пошлин и НДС один раз в сутки завозить в Украину по суше или морю товары на сумму до 500 евро.

Эта норма применяется к "товарам, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины гражданами для личных, семейных и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности".

Однако в реальности смысл суточного лимита 500 евро давно свелся исключительно к коммерции или, проще говоря, к контрабанде. Только за первые шесть месяцев 2017 года и только из Польши в Украину по "лимиту 500 евро" было завезено товаров примерно на 22,5 млрд грн.

Бланк Tax free - важный элемент в схеме контрабанды. Контрабандисты предъявляют бланк сотрудникам ГФС на границе как доказательство, что товар ввозится в личных целях. Сотрудники ГФС принимают такое "доказательство", но не бесплатно. За каждый бланк Tax free реальный владелец контрабандного товара платит представителям таможенного поста 20 грн.

По данным Минфина Польши, за первую половину 2017 года на польско- украинской границе было зарегистрировано 1 438 963 бланков Tax free.

Одежда, обувь, электроника, компьютеры - все это промышленными партиями без уплаты налогов при молчаливом согласии ГФС попадает на территорию Украины, отмечает издание.

"Ежедневно тысячи жителей приграничных областей выезжают в Польшу, Венгрию, Словакию. На расположенных вблизи от границы складах они получают товар в рамках лимита 500 евро и едут к границе с Украиной... Многокилометровые автомобильные очереди в Украину - это не десятки тысяч туристов из стран Западной Европы спешат отдохнуть в Украине. Это "мулы" с украинским паспортом - они везут контрабанду. Каждый день эти люди тратят в очереди на выезд и въезд в Украину по 12 часов", - отмечается в материале.

Официальные импортеры электроники и обуви на условиях анонимности подтвердили изданию существование описанной схемы. Они подчеркивают общественную опасность процессов, происходящих на западной таможне.

Во-первых, искажается конкуренция между легальными импортерами, которые платят НДС и пошлину, и недобросовестными импортерами, которые такие налоги не платят. Это стимулирует переход добросовестных импортеров в тень.

Во-вторых, госбюджет ежегодно недополучает 25-70 млрд грн, отмечается в материале.

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