Госбюджет Украины будут планировать на 3 года, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что государственный бюджет на 2020 год будет последним, когда происходит ежегодное планирование бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы в последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-х годовой декларации", - отметил он.

Проект госбюджета на 2020 год был внесен в Верховную Раду в воскресенье, 15 сентября.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что рассмотрение проекта государственного бюджета на 2020 год состоится на пленарной неделе с 17 по 20 сентября.

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