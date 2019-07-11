Госбюро расследований вызвало на допрос Порошенко

Государственное бюро расследований вызвало на допрос пятого президента Петра Порошенко.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает theБабель.

По ее словам, Порошенко ждут 17 июля.

Других деталей в ГБР не привели, также там не уточнили, по какому именно делу вызывают Порошенко.

Напомним, фамилия президента Петра Порошенко фигурирует в восьми уголовных производствах, которые ведет Государственное бюро расследований. Об этом сообщил руководители этой структуры Роман Труба. Он не говорит, о каких делах идет речь, но журналисты предполагают, что дела могут касаться схемы "Роттердам+", коррупции в энергетике, обстоятельств изменений собственников судостроительного завода "Кузница на Рыбацкой", телеканала "Прямой" и тому подобное. Сам политик считает появление таких производств предвыборной кампанией в Верховную Раду.