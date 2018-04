Госдеп США призвал Украину выполнить условия МВФ и поднять цены на газ

Госдеп также призвал Киев принять закон об антикоррупционном суде

Государственный департамент США призывает Украину выполнить условия Международного валютного фонда для получения транша, повысив цены на газ для населения и создав антикоррупционный суд. Об этом в Twitter сообщила спикер Госдепа Хизер Нойерт.

"Сегодня исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Салливан призвал Украину удвоить усилия по реформам и следовать программам МВФ, приняв законодательство для создания независимого антикоррупционного суда и повысив тарифы на газ", - отметила Нойерт.

Кроме того, стороны обратились к России с призывом выполнить свои обязательства по минским соглашениям и прекратить оккупацию украинского Крыма.

Напомним, ранее МВФ призвал Украину отказаться от политического влияния на цены на газ.