Госдепартамент: Важно решить вопрос блокады мирным путем

В Государственном департаменте США следят за блокадой на востоке Украины. Об этом сказал и.о. представителя Госдепартамента Марк Тонер, передает Укринформ.

В ведомстве отмечают, что важно мирно решить проблему, которая возникла после запрета на перемещение грузового транспорта через линию разграничения. Это нужно сделать с уважением к территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, считают в США.

По словам Тонера, блокада потенциально имеет серьезные последствия.

"Поэтому мы хотим мирного решения путем, предполагающим, как я уже говорил, территориальную целостность Украины", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

15 марта 2017 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения со временно оккупированными территориями.