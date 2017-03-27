Госдолг Украины в феврале увеличился на 550 млн долларов

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в февраля вырос на 550 млн долларов и составил 71,76 млрд долларов (по состоянию на 28 февраля). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

В частности, государственный и гарантированный государством долг на конец февраля составил 1 941,36 млрд гривен, или 71,76 млрд долларов (1 931,02 млрд гривен, или 70,21 млрд долларов в январе 2017).

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 28 февраля составил 1 655,94 млрд гривен, или 61,58 млрд долларов (1 651,69 млрд гривен в январе 2017).

При этом прямой внешний долг за месяц сократился до 36,14 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг увеличился до 688,30 млрд гривен.

Гарантированный государством долг на 28 февраля составил 275,43 млрд гривен, или 10,18 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что госдолг Украины в январе увеличился на 240 млн долларов.