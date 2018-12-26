Госдолг Украины в ноябре возрос в долларовом выражении - Минфин

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в ноябре 2018 года возрос на 0,6%, или на $0,44 млрд - до $74,76 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов в среду.

В национальной валюте госдолг возрос на 1,4%, или на 29,4 млрд грн - до 2,122 трлн грн.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 2,03%, или $1,55 млрд, в гривне - на 0,9%, или 19,2 млрд грн.

Минфин уточнил, что государственный долг в ноябре возрос на 1,89% - до 1,846 трлн грн (в долларах - на 1,08%, до $65,01 млрд), в том числе внешний - на 4,18%, до 1,104 трлн грн (в долларах - на 3,35%, до $38,91 млрд).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 1,73% - до 276,79 млрд грн (в долларах - на 2,51%, до $9,75 млрд), в том числе внешний - на 1,47%, до 265,38 млрд грн (в долларах - на 2,26%, до $9,35 млрд).

Министерство также сообщило, что основная сумма госдолга (45,45%) номинирована в долларах США, еще 29,26% - в гривне, 15,95% - в специальных правах заимствования, 8,2% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривны, по которому Минфин рассчитывает долг, в ноябре ослаб до 28,39 грн/$1 с 28,16 грн/$1, или на 0,8%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/$1.

По материалам Интерфакс-Украина