Госисполнители взыскали с Киевского метрополитена 155 млн гривен в пользу бизнеса Юрия Иванющенко

Исполнительная служба взыскала со счетов коммунального предприятия "Киевский метрополитен" 155 миллионов гривен. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Юрий Левченко.

Государственные исполнители выполняют решение Высшего хозяйственного суда Украины, согласно которому "Киевский метрополитен" должен уплатить долг компании ООО "Укррослизинг" за 100 вагонов метро.

Так, сейчас с коммунального предприятия уже взысканы 155 млн 920 тыс. 940 грн, из которых 140 млн 328 тыс. 657 грн - в пользу взыскателя и 15 млн 592 тыс. 73 грн - исполнительного сбора.

Отметим, что общая сумма долга составляет 1 млрд 924 млн грн: 365 млн 972 тыс. 194,84 грн - задолженность по оплате части стоимости предмета лизинга; 112 млн 303 тыс. 827,30 грн - задолженность по оплате процентов за пользование предметом лизинга; 229 млн 98 тыс. 329,81 грн - инфляционные потери; 42 млн 27 тыс. 946,73 грн - пеня за ненадлежащее исполнение обязательства; 1 млрд 191 млн 237 тыс. 276,82 грн - коэффициент корректировки; 25 млн 332 тыс. 102,90 грн - 3% годовых; 123 тыс. 813,30 грн - расходы по уплате судебного сбора за подачу искового заявления; 144 тыс. 461,80 грн - расходы по уплате судебного сбора за подачу апелляционной жалобы.

Напомним, Апелляционный хозяйственный суд Киева постановил, что КП "Киевский метрополитен" должно уплатить ООО "Укррослизинг" 1 млрд 966 млн 239 тыс. 953 грн за поставку 100 вагонов по процедуре лизинга и сопутствующих условий лизинговой сделки.

Договор с "Укррослизингом" был прописан таким образом, что за вагоны приходится существенно переплачивать с учетом привязки цен к доллару, инфляции и т.п.

КП "Киевский метрополитен" просит у суда отсрочку выплат и направило иск в кассационную инстанцию, но пока безрезультатно.

Fin.org.uahttp://www.fin.org.ua/news/1261499