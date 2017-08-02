Госпредприятия будут отчислять в госбюджет 50% прибыли вместо 75% - МИУ

Министерство инфраструктуры инициирует уменьшение нормативов отчисления государственными унитарными предприятиями и их объединениями части чистой прибыли в государственный бюджет с 75% до 50%.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк во время встречи с профсоюзами морских и речных портов, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Доходы морских и речных портов должны направляться на развитие и обновление инфраструктуры", - подчеркнул Лавренюк.

Представители профсоюзов в свою очередь выразили обеспокоенность уровнем заработных плат, кадровыми назначениями, коррупцией в портах, дноуглублением акваторий портов и порядком компенсации инвестиций морским портам.

Лавренюк отметил, что Министерство инфраструктуры вместе с Администрацией морпортов Украины и при участии Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциации разработали и направили на согласование в другие органы власти проект повестки компенсации инвестиций.

Норма отчисления 75% прибыли государственными унитарными предприятиями в госбюджет была введена постановлением Кабмина No1156 от 30 декабря 2015 года.

Ранее норма отчисления прибыли была на уровне от 15% до 30%.

По материалам Економічна Правда