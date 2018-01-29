Госстат: В Украине увеличилась средняя зарплата

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре прошлого года составила 8777 грн, что на 17,4% больше по сравнению с ноябрем и на 35,5% больше, чем в декабре 2016 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Отмечается, что данное значение было в 2,7 раза выше минимальной заработной платы в Украине, которая в декабре составляла 3200 грн.

Самые высокие средние зарплаты в декабре 2017 года зафиксированы в авиационном транспорте - 33,322 тыс. грн, в сфере финансовой и страховой деятельности - 14,899 тыс. грн, а также в сфере государственного управления и обороны - 14,442 тыс. грн. В промышленном секторе самую высокую зарплату получали штатные работники в сфере производства основных фармацевтических препаратов - в среднем 16,062 тыс. грн.

Самый низкий уровень средней зарплаты в январе зафиксирован в сфере почтовой и курьерской деятельности - 4,487 тыс. грн.

Реальная заработная плата в Украине в декабре 2017 года увеличилась по сравнению с декабрем 2016 года на 18,9%. При этом по сравнению с ноябрем 2017 года реальная зарплата выросла на 16,2%.

Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Как сообщалось, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена в 2 раза - до 3200 грн. С 1 января 2018 года минимальная зарплата повышена до 3700 грн.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что в рамках бюджета на 2018 год может быть предусмотрено увеличение минимальной заработной платы до 4100 грн.

Кабинет министров Украины в рамках политики роста экономики и социальных стандартов ставит задачу обеспечить в 2018 году увеличение средней заработной платы в Украине до 10 тыс. грн.

Телеграф.com.ua

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