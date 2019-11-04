Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей

Государственная таможенная служба запустила в тестовом режиме сервис автоматического расчета таможенной стоимости и платежей за таможенное оформление автомобилей.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефедов.

"Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более чем 2300 моделей. Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и одрукивок, поэтому этот процесс и занял на 1.5 месяца дольше ожидаемого ", - написал Нефедов.

"Что имеется в виду "за 2018-2019"? Скажем, Форд Фокус 2.0 2012 выпуска в 2013 стоил одни деньги, а сейчас - совсем другие. Машина по параметрам не изменилась, но брать цифры по 2013-й и применять на 4.11 .2019 нельзя. Поэтому берем оформления за относительно недавний промежуток времени, за который обесценивание не так существенное ", - объяснил он.

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