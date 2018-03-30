Государственное бюро расследований начнет первые расследования осенью

Государственное бюро расследований намерено начать первые расследования уже этой осенью

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает пресс-центр ведомства.

Сейчас ведомство ищет работников на 701 должность, причем на 246 должностей конкурсы уже объявлены: на 27 руководящих должностей конкурс проводит внешняя комиссия, на 219 должностей центрального аппарата - внутренняя комиссия ГБР.

"Более 20 лет Украина ждала создания Государственного бюро расследований. Мы поставили цель построить Бюро менее, чем за год. Без поддержки политических институтов, но, надеемся, с поддержкой гражданского общества и международных партнеров. Уже в сентябре 2018 мы начнем первые расследование" , - отметил Труба.

22 ноября на должность директора Госбюро расследований назначили Романа Трубу.

Впоследствии стало известно, что на мать нового директора зарегистрирован дом, площадью 300 кв.м. возле Львова.

Сам же директор обладает 2 квартирами, домом и двумя земельными участками по 2,5 га.

Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба получает в месяц 51 000 гривень.