Совокупный государственный долг Украины превысил $75 млрд, что составляет почти 80% от ВВП Украины

Об сообщает пресс-центр Министерства финансов Украины.

Совокупный прямой и гарантированный государственный долг Украины по состоянию на 30 июня вырос на 0,44%, или на $330 млн - до $75,01 млрд. Что составляет почти 80% от годового ВВП страны.

Общий размер прямого госдолга в национальной валюте по состоянию на 30 июня составил 1,65 трлн грн.

При этом прямой внешний долг за месяц вырос на $150 млн - до $37,24 млрд, тогда как прямой внутренний долг сократился до 678,88 млрд грн.

Гарантированный государством долг на 30 июня составил 306,76 млрд грн, или $11,75 млрд.

Напомним, что в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с $65,51 млрд до $70,97 млрд.