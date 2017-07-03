Государство и "Приватбанк" перешли к процедуре взыскания по кредитам экс-владельцев банка - НБУ

Юридическая процедура взыскания по кредитам экс-владельцев "Приватбанка" будет запущена со стороны государства и банка, сообщается на официальной странице Национального банка в соцсети Facebook.

Согласно сообщению НБУ, срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев "Приватбанка" закончился 1 июля 2017 года, но они не выполнили взятые на себя обязательства

"Таким образом, сейчас государство и ПАО "Приватбанк" перешли к юридической процедуре взыскания и реализации соответствующей юридической стратегии, конкретные шаги которой пока не могут быть разглашены", - указано в сообщении.

Банковская процедура будет аналогичной к обычной процедуре взыскания в случае просрочки долгов, поэтому речь идет в большей степени о принудительном взыскании.

Напомним, как сообщили в Минфине, в реструктуризации кредитов "Приватбанка", которая должна была закончиться 1 июля, не достигнуто "значительного прогресса". Дальнейшие перспективы этого процесса весьма туманны.