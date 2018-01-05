Государство неразумно тратит деньги на электронное правительство - эксперт

В условиях недостатка средств важность объективного определения приоритетов сложно переоценить.

По данным ZN.UA, по состоянию на 2011 г. Украина на создание электронного правительства "зарыла" 41 млрд гривен.

"Проблема Украины, России, проблема постсовка в том, что они выделяют деньги на электронное правительство сферам и областям, где каждый себе придумывает отдельное электронное правительство. Это примерно, как создавать в каждой области свою операционную систему Windows, - в интервью для ZN.UA сказал поэт Орлуша, он же политолог Андрей Орлов, он же разработчик модулей электронного правительства. - Вот есть в области талантливые ребята, ты потратишь 35 млн, создашь свою базу. В соседней области - еще столько же потратили и создали свою. Но они не взаимодействуют. Одни и те же ошибки и схемы повторяются многократно. За те же деньги. Потому что каждый год выделяются деньги на оптимизацию ошибки".

Орлов изучал, как мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг переводил отношения между властью и населением Нью-Йорка в электронные. Он потратил на это 6 млн долларов.

"Когда это заработало, то оказалось, что это не просто система документооборота, это еще и система социологии, изучения запроса. Ты делаешь нужное в первую очередь и ненужное - во вторую. И получается намного эффективнее. Это как менять краны во всех квартирах с первой по сотую, когда они не работают в 27-й и 91-й. Поменяй только в этих двух квартирах - и везде будут работать краны. А после этого меняй их все на более новую модель, когда придет время и будут деньги. В условиях недостатка средств важность объективного определения приоритетов сложно переоценить. Сейчас же приоритеты расставляются от того, что заметнее в работе мэра, а не от того, что в первую очередь востребовано", - отмечает известный деятель.

Он уточнил, что в России его разработка не прошла, потому что там никому не нужно открытое правительство.

"Все знают формулу "В2В" - бизнес для бизнеса. "B2G" - бизнес для правительства у нас практически не развит. В то время как подрядчики для разработки такого рода систем в Америке существуют давно, и честно зарабатывают большие деньги. Экономят государству немалые средства и хорошо зарабатывают на этом же. Оптимизация дает возможность честно заработать часть того, что могло быть потрачено впустую, - говорит Андрей Орлов. - В России у меня это не получилось, потому что Россия в плохом смысле - центроазиатски ориентирована. В Украине же у меня есть надежда, потому что декларация евроориентации присутствует".