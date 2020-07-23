Готель "Дніпро" в Києві купив засновник кіберкоманди NAVI Кохановський

Готель "Дніпро" у Києві купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами.

Про це він розповів в інтерв'ю AIN.UA.

За словами Кохановського, на місці готелю планують великий кіберспортивний проєкт.

""Дніпро" - це один з ключових інфраструктурних проєктів у рамках розвитку кіберспорту в Україні. Наша мета - зробити Київ меккою світового кіберспорту, а Україну - наблизити за рівнем до Південної Кореї і США. За 5 років ми плануємо змінити вигляд вітчизняного кіберспорту. Розвивати інфраструктуру почали з "Дніпра". І вже найближчим часом візьмемося до реалізації проєкту створення багатофункціональної кіберспортивної арени в центрі Києва, яка не матиме аналогів в Україні", - сказав він.

Наступний крок, за його словами, це відкриття 20 суперсучасних ігрових центрів у найбільших містах України.

"Крім того, в рамках стратегії ми відкриємо Академію кіберспорту, запустимо Чемпіонат України, Кубок України, а також шкільні і студентські ліги. Не залишиться без уваги і освіта - кафедри кіберспорту будуть запущені в провідних вузах країни", - зазначив Кохановський.

Нагадаємо, 15 липня Фонд держмайна провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".