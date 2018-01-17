ГП "Антонов" обвинило правительство в препятствовании работы

В ГП "Антонов" рассказывают, что в 2016 году было обещано профинансировать запуск серийного производства пассажирских самолетов. Фото: antonov.com

Украинское авиастроительное госпредприятие "Антонов" обвинило Кабинет министров и премьер-министра Владимира Гройсмана в усложнении работы и "непредоставлении надлежащей поддержки". Об этом говорится в открытом письме предприятия.

В письме отмечается, что вместо того чтобы финансировать запуск серийного производства пассажирских самолетов, как это было обещано еще в 2016 году, Владимир Гройсман и его Кабинет Министров предлагает изъять существенную часть заработанных средств для решения проблем других предприятий концерна, вопреки мнению руководства "Укроборонпрома".

ГП "Антонов" отмечает, что подобные недальновидные меры приведут к срыву международных договоренностей по производству Ан-132D, модернизации Ан-70, а также остановке разработки первого украинского ударного беспилотника "Горлица", осуществляемой "Антоновым" за собственные средства.

Руководство ГП "Антонов" считает, что такие действия не только не помогут тем, кто находится на грани, но и обанкротят тех, у кого эти средства будут изъяты.