ГП Антонов заключил контракт с французской компанией Bollore

Украинский завод Антонов заключил контракт с французской компанией Bollore на перевозку европейских спутников. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.



"35 лет назад в небо впервые поднялся Ан-124 Руслан. Модель до сих пор одна из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов. Подтверждением этого является контракт завода Антонов и французской компании Боллоре. АН-124 будет перевозить европейские спутники и оборудование для них", - сообщил президент.



Ранее сообщалось, что Украина и Португалия могут разработать совместный пожарный самолет на базе ГП Антонов. Кроме того, Кувейт и Украина рассматривают вопрос совместного производства и продажи Ан-178.

