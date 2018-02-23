ГПУ допросила Гонтареву и Коломойского по делу "Приватбанка"

Генеральная прокуратура допросила главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву и экс-владельца "ПриватБанка", бизнесмена Игоря Коломойского в рамках расследований махинаций в банковском учреждении.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Левый берег.

"У меня очень много вопросов к ней. Буквально недели две назад она давала многочасовые показания по другим делам. По поводу "ПриватБанка", Нацбанка, других банковских учреждений. Так же, как и Рожкова", - рассказал генпрокурор.

При этом Луценко не раскрыл подробности допроса главы НБУ и суть ее показаний. На вопрос о том, каким образом происходил допрос Коломойского, Луценко ответил, что бизнесмен давал показания дистанционно.

Таким же образом был допрошен и совладелец национализированного банка Геннадий Боголюбов. Кроме того, сообщил генпрокурор, показания по этому делу дали ряд высокопоставленных чиновников, в частности, бывший и действующий премьер-министры, экс-глава Администрации президента, министр внутренних дел и другие.

"Приезжал (Коломойский - ред.) в посольство Украины. Чтобы долго не искать, несколько месяцев назад был допрошен еще и Боголюбов, другие руководители "Приватбанка". Сейчас проведены допросы В.Гонтаревой, Н.Рожковой, А.Яценюка, А.Авакова, Б.Ложкина, В.Гройсмана ... Мы ведем огромное количество допросов", - заявил Луценко.

Ранее независимое исследование американского детективного агентства Kroll подтвердило, что ныне государственный "Приватбанк" был объектом многочисленных махинаций, что привело к убыткам финучреждения в сумме 5,5 млрд долларов.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) примет решение об участии в приватизации "ПриватБанка" только после того, как в Украине заработает закон о государственных банках.

Ранее директор ЕБРР в странах Восточной Европы Фрэнсис Малиж в интервью УНИАН заявил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) примет решение об участии в приватизации "ПриватБанка" только после того, как в Украине заработает закон о государственных банках. По состоянию на февраль 2018 года, никакое решение не принято.

"С учетом дефицита времени и сложных обстоятельств, мы попытались создать модель управления в национализированном "Приватбанке". В этом банке есть независимый наблюдательный совет, имеющий все полномочия для управления структурой и ограничивающий политическое влияние на банк", - сказал Малиж.

Он отметил, что закон о государственных банках предполагает именно такую систему управления для других банков. "Как только этот закон начнет работать, мы можем говорить об инвестициях в госбанк как миноритарный акционер", - подчеркнул Малиж. При этом представитель ЕБРР не стал прогнозировать, сколько времени может потребоваться для реализации этих мер.

Ранее глава набсовета "Приватбанка" Энгин Акчакоча заявил, что о приватизации банка можно говорить не ранее 2021 года.