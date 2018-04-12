ГПУ и СБУ проводят обыски в главном офисе "Укрзализныци"

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности при содействии департамента безопасности ПАО "Укрзализныця" проводят обыски в главном офисе компании, сообщает пресс-центр УЗ.

Указывается, что следственные действия проводятся по ранее открытым уголовным производствам.

В пресс-центре также отметили, что руководство "Укрзализныци" "создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании".

В ноябре 2017 года Генеральная прокуратура совместно с Национальной полицией проводила около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов на предприятиях "Укрзализныци".

24 ноября Генпрокуратура объявила о подозрении двум чиновникам УЗ, которые по данным ведомства могут быть замешаны в махинациях на сумму 68 млн гривень.