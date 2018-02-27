ГПУ о "вышках Бойко": Доказательств против главы Оппоблока нет

Доказательств, достаточных для оъявления о подозрении главе Оппозиционного блока Юрию Бойко в деле о так называемых "вышках Бойко" у Генпрокуратуры нет. Об этом в интервью LIGA.net сообщил замгенпрокурора Евгений Енин.

"Можем констатировать, что он подписал финансовый план Нафтогаза, который предусматривал увеличение ассигнований для покупки этих буровых установок. Если участники этой сделки или другие лица предоставят данные, которые подтверждают причастность Юрия Бойко к этому вопросу, будем реагировать", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, есть ли сейчас у ГПУ доказательства против главы Оппоблока, Енин ответил отрицательно.