ГПУ обещает прогресс в деле вышек Бойко

Готовятся материалы для снятия депутатской неприкосновенности.

Следствие по делу так называемых вышек Бойко готовит предъявление материалов для снятия депутатской неприкосновенности. Об этом сегодня во время выступления в Верховной Раде сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина.

"Следствие, которое сейчас идет по так называемым вышкам Бойко доходит до предъявления материалов для снятия депутатской неприкосновенности", - заявил Луценко.

Напомним, Черноморнафтогаз закупил две самоподъемные буровые установки Петр Годованец и Незалежність производства сингапурской компании Keppel FELS, по цене около $400 млн каждая.

В то же время, ГПУ не нашла причастности Бойко к делу о нефтяных вышках.