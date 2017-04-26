ГПУ объявила в розыск экс-руководителей Одесского НПЗ

Бывшие руководители Одесского НПЗ объявлены в розыск по делу о схеме Курченко

Прокуратура Одесской области разыскивает бывших генерального директора и исполнительного директора Одесского НПЗ. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



"…следственным судьей Приморского районного суда г. Одессы по результатам рассмотрения ходатайств областной прокуратуры об аресте бывших генерального директора и исполнительного директора Одесского НПЗ предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения", - гласит сообщение.



По имеющейся информации, эти люди скрываются на территории Российской Федерации, отмечает Генпрокуратура.



22 апреля текущего года по ходатайству прокуратуры суд арестовал бывшего заместителя генерального директора по поставкам Одесского НПЗ.



Всего в ходе расследования прокуратура сообщила о подозрении 16 фигурантам преступных сделок с нефтепродуктами по так называемой схеме Сергея Курченко.



В настоящее время продолжаются обыски в помещениях завода.



Одесский НПЗ остановился в феврале 2014 года после смены власти в Украине и бегства в Россию Курченко, который купил завод у российского Лукойла.

Позже из-за непогашенных долгов группы ВЕТЭК Курченко, Одесский НПЗ оказался в залоге российского ВТБ Банка.

Приморский районный суд Одессы в декабре 2015 года передал все имущество Одесского НПЗ на "ответственное хранение" госпредприятию Укртранснефтепродукт.