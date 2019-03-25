ГПУ объявило подозрение экс-главе Укрспецэкспорта Саламатину

Бывшее руководство госкомпании Укрспецэкспорт в течение 2010-2012 годов завладело 23,87 млн долларов (примерно 190 млн грн по тогдашнему курсу), им сообщено о подозрении. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Фигурантам инкриминируют преступление по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, содеянные в особо больших размерах или организованной группой). По это статье им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Как уточнили в ГПУ, подозреваемые заключили соглашения о сотрудничестве с зарегистрированной в ОАЭ иностранной компанией "с целью исключительно обеспечения документального оформления фиктивных хозяйственных отношений и противоправного перечисления денежных средств без выполнения каких-либо работ и услуг Укрспецэкспорта по внешнеэкономическим контрактам".

В период, когда они осуществляли свои преступные планы, один из подозреваемых - экс-руководитель ГК Укрспецэкспорта - был назначен на должность главы госконцерна Укроборонпром, а в дальнейшем стал министром обороны.

Как известно, в 2010 году на должность гендиректора Укрспецэкспорта был назначен Дмитрий Саламатин. В 2011-м он стал главой Укроборонпрома, а с февраля 2012 года по 24 декабря 2012 года был министром обороны. В январе 2019-го Саламатину предъявили обвинение в совершении госизмены в интересах РФ и в срыве контрактов на 560 миллионов долларов.

Резонанс.in.ua

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