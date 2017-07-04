ГПУ открыла дело о доведении Приватбанка до неплатежеспособности - Шлапак

Генпрокуратура открыла дело о доведении Приватбанка до неплатежеспособности.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель правления банка Александр Шлапак, информирует 112.ua.

"В отношении бывших владельцев Приватбанка открыто уголовное производство за доведение финучреждения до неплатежеспособности", - сообщил Шлапак. Читайте также: Коломойский говорит, что в НБУ подняли шумиху вокруг "Привата", потому что не все знают

На данный момент следователи открыли уголовное производство по ст. 218 (Фиктивное банкротство) и ст. 220 (Сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности) Уголовного кодекса Украины.

Накануне генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.