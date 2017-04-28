ГПУ открыла против Супрун уголовные производства, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что против исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун генеральной прокуратурой были открыты уголовные производства.
Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українські Новини.
"Я знаю, что по Ульяне (Супрун) тоже были открыты уголовные производства", - отметил Сытник.
По его мнению, данная ситуация связана с реформаторскими инициативами и. о. министра здравоохранения.
Сытник также сообщил, что в НАБУ планируется создать специальное подразделение детективов, которые будут расследовать коррупцию в сфере здравоохранения.
Первые 50 детективов будут назначены в ближайшее время.
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