ГПУ расследует кредитование связанных с ПриватБанком структур на десятки миллиардов гривен

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследует факт кредитования связанных с "ПриватБанком" структур на десятки миллиардов гривен. Об этом журналистам сегодня заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"На этот момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов гривен при том, что эти структуры НБУ были связаны с бенефициарами "ПриватБанка", - заявил Луценко.

По его словам, сейчас следствие допрашивает работников Национального банка и кредитного комитета "ПриватБанка".

Луценко также отметил, что у ГПУ есть ряд открытых производств по различным квалификациям относительно событий в "ПриватБанке" с 2008 по 2016 годы, в частности в декабре 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины готовит подозрения в уголовных процессах, связанных с ПАО "ПриватБанк".