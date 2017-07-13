ГПУ расследует растрату 100 миллионов при строительстве "Стены" с Россией

Генпрокуратурой расследуется факт растраты и присвоения бюджетных средств на сумму свыше 100 млн грн во время выполнения работ по инженерно- техническому обустройству украинско-российской государственной границы (проект "Стена").

Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно со Службой безопасности Украины выявлена преступная схема растраты с последующим присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах во время проведения закупок товаров, работ и услуг в интересах Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Так, в течение 2016-2017 годов, вследствие вышеуказанной противоправной деятельности должностных лиц ГНС Украины и субъектов хозяйственной деятельности частного сектора экономики, во время выполнения работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения АТО и АР Крым (проект "Стена"), путем приобретения в пользу государственного органа товаров, работ и услуг, осуществлена растрата и присвоение бюджетных средств в сумме свыше 100 млн грн. Читайте также: Яценюк заявил, что готов поделиться со США проектом "Стена"

По состоянию на настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность должностных лиц ГНС Украины и указанных субъектов хозяйствования к осуществлению противоправной деятельности.