ГПУ вернет изъятые в "Новой почте" деньги

В "Новой почте" заявили, что во время обысков правоохранители не нашли нарушений, что подтвердил генпрокурор Юрий Луценко

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании, передает "ДС".

"Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 в компаниях группы, нарушений выявлено не было. Изъятые при обыске денежные средства клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении отмечается, что юридическая служба группы компаний "Новая Почта" ответит на все вопросы ГПУ и предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу.

В то же время, в компании добавили, что во время встречи "Генеральный прокурор выразил обеспокоенность по поводу использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров. Стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи перевозок незаконных грузов".

Напомним, 16 марта об обысках в офисах НП в четырех городах сообщил сооснователь компании Владимир Поперешнюк.

В ГПУ эту информацию подтвердили. Генпрокурор Юрий Луценко взял дело под личный контроль.

Как сообщала "ДС", в субботу Лариса Сарган заявила, что после обысков в офисных и складских помещениях "Новой почты" и родственных ей предприятий сообщения о подозрении не составлялись и меры пресечения не избирались.

Сам Климов сообщил, что правоохранительные органы во время обысков в "Новой Почте" изъяли 132 тыс. грн.

Генпрокурор в свою очередь сообщил, что встретился и нашел общий язык с соучредителем компании "Новая почта" Вячеславом Климовым.