ГПУ вручила подозрения главе Дельта банка в хищении 1,7 миллиардов

Сотрудники департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры вручили подозрение председателю совета директоров Дельта банка Елене Поповой и еще трем лицам по подозрению в хищении 1,7 миллиардов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Слово и Дело".

"Департаментом в сфере экономики ГПУ вручено подозрение председателю совета директоров Дельта банка Поповой и еще трем лицам за хищение 1,7 миллиардов гривен средств банка", - заявил Луценко.

По его словам, в зоне внимания следствия в частности заключения заведомо убыточных для Дельта банка договоров, по которым 150 миллионов долларов были перечислены неизвестными.

"Изюминка банкиров - вывод денег на ООО "Бонни и Клайд" с последующей бегством всех аферистов границу", - добавил генпрокурор.

Слово і Діло

http://ru.slovoidilo.ua