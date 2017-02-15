ГПУ завершила подготовку сделки экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубы со следствием

Экс-чиновник, обвиняемый в присвоении 450 млн грн, возместил нанесенный государству ущерб.

Генпрокуратура завершила работу по заключению сделки с экс- заместителем главы "Нафтогаза Украины" Александром Кацубой, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Вчера завершилась работа с господином Кацубой, который написал на меня заявление о желании заключить сделку, дать показания на тех, кто нанес ущерб государству при функционировании предприятия "Украина 2020", 1,5 млрд убытков, и с нефтяными вышками в Черном море. Доказательства очень резонансные. Мы подождем, пока соглашение будет утверждено судом и вступит в полную силу, тогда будут детали", - цитирует "112 Украина" заявление Луценко на пресс-конференции 15 февраля.

Генпрокурор рассказал, что вечером 14 февраля Кацуба уплатил последние средства в размере к 100 млн грн, что станет предпосылкой к рассмотрению судом соглашения о признании его виновным и определения соответствующей меры пресечения.

Напомним, 21 октября Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении бывшего заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы.

С октября 2015 по январь 2016 года Кацуба был в розыске, правоохранители задержали его 17 июня. На следующий день Голосеевский суд арестовал экс- замглавы "Нафтогаза" на 60 дней с возможностью внесения 450 миллионов гривень залога.

Задержанному инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных статьями 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Кацубу подозревают в причастности к присвоению 449,9 миллионов гривень, принадлежащих "Нафтогазу".