Гримчак: Благодаря блокаде Донбасса Россия может "отжать" украинские предприятия

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что благодаря блокаде Донбасса Российская Федерация сможет реализовать свой план по переводу украинских предприятий под свою юрисдикцию, передает NewsOne.

Помимо этого, по мнению замминистра, бюджет Украины понесет колоссальные потери из-за недостаточных поступлений в бюджет от предприятий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Оно имеет последствия. Увеличение отрицательного баланса внешней торговли, потеря работы частью людей на тех предприятиях, которые были связаны с производственными мощностями на неподконтрольных украинской власти территориях, срочные потери бюджета на переоснащение ТЭС", - заявил Гримчак, комментируя прекращение железнодорожного и транспортного соединения с ОРДЛО.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко поручил министру финансов Александру Данилюку просчитать и представить на Кабинете министров убытки от блокады Донбасса.