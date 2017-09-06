Гриневич: Минимальная зарплата украинского учителя будет составлять 9600 гривен

Новый закон "Об образовании" предусматривает установление минимального оклада учителей на уровне трех минимальных заработных плат - 9600 гривен, но зарплаты будут расти постепенно.

Она напомнила, что во внесенном правительстве варианте законопроекта "Об образовании" планировалось установить минимальный оклада для учителей на уровне трех минимальных заработных плат, которые на тот момент составляли прожиточному минимуму.

"Когда минимальную зарплату отвязали от минимального прожиточного минимума и она стала вдвое выше минимального прожиточного минимума, было принято решение во всех законах заменить минимальную заработную плату минимальным прожиточным минимумом", - отметила Гриневич.

Она добавила, что профильный комитет Верховной Рады внес поправку, определив, что минимальная зарплата для учителя устанавливаться на уровне четырех прожиточных минимумов.

"Во время рассмотрения в Верховной Раде была поставлена?? в подтверждение поправка Комитета о четырех минимальные прожиточных минимума, и под нее не нашлось в зале достаточного количества голосов. Таким образом... мы возвращаемся к предыдущей редакции - три минимальные заработные платы", - пояснила она.

Министр добавила, что для установления минимального оклада учителя на уровне 9600 гривен из госбюджета необходимо выделить 120 млрд гривен, поэтому будет разработан план такого повышения и механизм, чтобы уровень зарплаты также отвечал и качеству преподаванию.

"Мы при подготовке закона о среднем образовании будем выписывать механизмы оплаты труда учителя", - сообщила Гриневич.

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