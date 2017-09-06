Гриневич назвала объем средств, выделенных на повышение зарплат педагогам в 2018

Министерство образования планирует поднять зарплаты учителям на 25% в следующем году. Об этом по окончанию заседания правительства сообщила глава министерства Лилия Гриневич, передает корреспондент РБК-Украина.

"В следующем году мы планируем на 25% поднять оплату труда учителей", - сказала она.

Гриневич сообщила, что для проведения всей реформы образования, в частности, для повышения зарплат, в следующем году планируется выделить дополнительно 3 млрд гривен.

"В частности, внедрение электронной реформы - это 50 млн гривен, 500 млн гривен - это повышение квалификации учителей. И такие разные, но инновационные позиции, которые касаются самой реформы образования - это более 3 млрд гривен. Эти позиции уже заложены в показатели проекта бюджета", - добавила министр.

Напомним, вчера президент Украины Петр Порошенко назвал принятую Верховной Радой Украины (ВР) реформу образования импульсом для остальных реформ.

