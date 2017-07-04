Гройман рассчитывает на принятие Радой пенсионной реформы на следующей неделе

Следующая неделя - последняя неделя пленарных заседаний этой сессии Рады

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что Верховная Рада рассмотрит и примет пенсионную реформу на следующей пленарной неделе. Об этом он сказал сегодня в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас мы стоим на пороге последней пленарной недели этой сессии и мы очень рассчитываем на то, что и вопрос пенсионной реформы, которую ожидает 9 млн украинских пенсионеров и которая даст возможность 9 млн украинских пенсионеров из 12 получить повышение пенсий с 1 октября, что эта реформа будет рассмотрена парламентом и поддержана", - сказал он.

Напомним, ранее премьер пояснил, что детенизация экономики Украины и рост поступлений единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд обеспечат повышение пенсий.

"Проведение пенсионной реформы стало возможным в результате наших усилий по обеспечению экономического роста и детенизации экономики. Данные из Пенсионного фонда показывают, что поступления ЕСВ за 5 месяцев этого года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35%", - сообщал Гройсман.