Гройсман: 21 миллиард от "Нафтогаза" пойдет и на соцвыплаты

Годовая прибыль НАК "Нафтогаз Украины" составил 21 миллиард гривень.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на заседании правительства во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

"НАК "Нафтогаз" вместо того, чтобы получить 100 млрд дотаций из бюджета, сейчас чистая прибыль 21 млрд грн. Эта сумма всегда расползалась по карманам, тех кто вокруг "Нафтогаза" крутил свои махинации", - сказал Гройсман.

По его словам, эти средства будут направлены в бюджет, в частности, на социальные выплаты.