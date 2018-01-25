Гройсман анонсировал масштабную программу безопасности движения

Кабинет министров Украины в рамках развития дорожного хозяйства начинает реализацию программы 500-500-1000. Программа предусматривает строительство 500 новых кольцевых развязок, 500 островков безопасности и 1000 пешеходных переходов. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

Он отметил, что в Украине растет качество дорожного полотна, но так же растет и статистика случаев превышения скоростного режима и нарушение других правил безопасности. Только за последние годы на дорогах Украины погибли более 15 тыс. человек.

"В этом году у нас достаточно амбициозные планы по строительству дорог на этот год, но если мы посмотрим статистику смертности на дорогах ... Это говорит о том, что надо бороться (с нарушителями правил дорожного движения) не только штрафами, но и создать систему безопасности движения", - сказал Гройсман.

Он заявил, что программа создания такой системы уже разработана и рассчитана на три года. Проектирование, строительство, сдача в эксплуатацию дорог отныне должны учитывать вопросы безопасности, уверен премьер.

"Когда делаем хорошие дороги, а по ним ездят со скоростью самолетов, получается беда. Но есть тысяча и один способ обеспечить безопасность на дорогах. Безопасность на дорогах - вопрос номер один", - отметил Гройсман.

В этом контексте глава правительства предложил создать на уровне правительства специальный координационный совет по вопросам безопасности движения и быстрее подготовить законодательные инициативы и проекты правительственных решений, которые сформируют нормативную основу системы безопасности движения в стране.

"Поручаю секретариату Кабмина внести на следующее заседание правительства вопросы образования координационного совета под председательством премьер-министра. Думаю, что в этот совет должны также войти представители МВД, Мининфраструктуры и Укравтодора", - резюмировал Гройсман.