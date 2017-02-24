Гройсман анонсировал новую волну децентрализации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает нового этапа развития децентрализации в Украине.

"По моему глубокому убеждению наступил новый этап, мы должны дать очередную волну развития этой реформы. Нам с вами надо провести секторальные реформы ... Мы не играть в политику ", - отметил он во время выступления на конференции "От образования объединенных территориальных общин - к разумному роста ", информирует" 112.ua "

При этом Гройсман подчеркнул, что очень важно сегодня не политизировать процесс децентрализации.

" Дивиденды от этой реформы должны получить Украинцы, а не политические партии, которые иногда блокируют принятие решений по реформе, а потом бегут на выборы этих объединенных общин и несут флаги. Несите флаги децентрализации и несите флаги местного самоуправления, эффективность и результаты несите к людей вашей деятельности, и тогда мы получим общий успех ", - сказал он.

"Боролся, борюсь и буду бороться за эту реформу, потому что эта реформа - это успех для Украины", - напоследок добавил премьер.

Напомним, п редставництво Евросоюза в Украине призвал Верховную Раду утвердить на заседании в четверг, 19 января, три законопроекта о децентрализации (No4772, No5520, No2489).