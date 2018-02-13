Гройсман анонсировал новые стандарты строительства дорог в Украине

Правительство до конца февраля должно утвердить новые нормативы строительства дорог, предусматривающие современные строительные решения.

Об этом сообщается на странице премьер-министра Владимира Гройсмана в Twitter.

"До конца февраля должны выйти на новые нормативы строительства дорог. Через три недели правительство должно одобрить окончательное решение", - сообщил премьер.

Гройсман отметил, что украинцы не должны ездить по новым дорогам, построенным по старым стандартам.

Как сообщал УНИАН, украинская автодорожная отрасль в 2018 году получит порядка 47 млрд грн финансирования за счет гарантированного государственного финансирования и дополнительных источников. Финансирование дорожного строительства в Украине в 2017 году составило около 20 млрд грн.