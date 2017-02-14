Гройсман анонсировал планирование госбюджета на три года

После реформирования системы управления государственными финансами государственный бюджет будет формироваться не на один, а на три года.

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во вторник на заседании правительства, отчитываясь о работе в 2016 году, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы начали реформировать систему управления государственными финансами, переходим на среднесрочное планирование. Мы хотим, чтобы украинский бюджет, как минимум, мы могли формировать на несколько лет - на 3 года вперед и больше ", - сказал Гройсман.

По его мнению, это позволит показать "абсолютно четкую прогнозируемость" развития национальной экономики.