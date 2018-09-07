Гройсман анонсировал проверки на зарплаты в конвертах с октября

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в ближайшее время в Украине начнется борьба с теневыми доходами и неофициальным трудоустройством, сообщает "КП" в Украине".

Во время представления проекта распоряжения "О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения" глава правительства отметил, что целый месяц украинцам будут разъяснять и напоминать, какие штрафы предусмотрены за неоформление работников на предприятии, а с 5 октября стартуют проверки.

"Через месяц, в октябре, мы начнем применять все нормы, данные нам законом, для того, чтобы защитить права работающих людей и восстановить социальную справедливость. Никто никому не дал права своей безответственностью оставлять людей без пенсии", - подчеркнул Гройсман.

В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил, что в первую очередь буду проверять те предприятия, сотрудники которых поголовно получают минимальную зарплату. Проверяющие могут попросить предоставить доступ к документам, подсчитать, сколько сотрудников находится в офисе и сколько числится.

При этом он выразил мнение, что в основном будут требовать, чтобы средняя зарплата находилась на уровне средней по стране (по состоянию на 1 августа - 9170 гривен.).

Стоит отметить, что за неоформленного сотрудника компании могут выписать штраф размером в 30 минимальных окладов (на сегодня - 111 690 гривен), а за недопуск инспектора к проверке оштрафовать на 100 "минималок" (372 300 гривен).

Как сообщал MIGnews.com.ua, учителям могут не повысить заработную плату в 2019 году, поскольку Украине нужно будет выплачивать огромные суммы по заимствованиям.