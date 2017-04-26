Гройсман анонсировал выплату субсидии до 700 грн наличными в рамках монетизации

Полтора миллиона украинцев, которые получают субсидии, в ближайшие месяцы получат до 700 грн наличными в рамках ее монетизации

Об этом в ходе заседания Кабмина премьер Владимир Гройсман, передает "ДС" со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Как вы помните и как я обещал сделать, - ввести монетизацию экономии по субсидиям. Сейчас мы принимаем одно из первых решений по монетизации. По нашим расчетам, примерно 1,5 млн украинских семей, которые смогли обеспечить экономию газа и электроэнергии для тепла, получат в ближайшее время до 700 грн наличными для своих семей", - заявил премьер.

Ранее министр соцполитики Андрей Рева говорил, что Министерство социальной политики прорабатывает экономическую составляющую вопроса монетизации неиспользованной части субсидий.