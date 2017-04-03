Гройсман анонсировал запуск электронной таможни

Следующим шагом Кабинета министров после запуска единого публичного открытого реестра возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) станет электронная таможня.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщается на сайте Кабмина.

"Система, которая начинает сейчас работу, должна была существовать уже давно. Раньше вопрос НДС решался в ручном режиме, но нам удалось изменить эту ситуацию. Решения приняты, они будут реализованы. И это очередной шаг. Первым было введение системы ProZorro, второй шаг - электронное декларирование, третий шаг - электронное возмещение НДС. Остался четвертый шаг, очень важный, - электронная таможня. И здесь я думаю, что нам надо сконцентрироваться и отработать механизмы", - отметил премьер.

Он также добавил, что над этим вопросом сейчас работают Министерство финансов Государственная фискальная служба.

Гройсман также подчеркнул, что работу системы необходимо мониторить "24 часа в сутки, семь дней в неделю", чтобы избежать попыток вмешательства в нее или внешних угроз.

"Сейчас важно, чтобы сейчас система работала автоматически и прозрачно", - сказал премьер.

Напомним, с 1 апреля Минфин запустил электронный реестр возмещения НДС. Всю входную информацию в реестр формирует ГФС на основании заявок бизнеса и закрепляет это электронной цифровой подписью. Возмещение происходит в хронологическом порядке (предприниматель, который первый подал, первым получает средства при всех прочих равных условиях) и на ежедневной основе.

Глава налогового комитета Рады Нина Южанина прокомментировала запуск электронного реестра возмещения НДС, заявив, что сейчас при помощи схем с этим налогом из бюджета воруют по миллиарду гривен в месяц. Это происходит путем вбрасывания в систему электронного администрирования НДС фиктивных налоговых накладных, манипуляций с налоговыми накладными несколькими плательщиками. При этом ГФС на эти факты смотрит сквозь пальцы, утверждает депутат.