Гройсман: блокада перемещения грузов в зоне АТО угрожает экономическому росту

СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий.

Блокада перемещения грузов через линию разграничения в зоне проведения АТО угрожает экономического росту Украины, правительство ищет пути стабилизации ситуации.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на бизнес-форуме в Киеве.

"Сегодня возникли угрозы удержания экономического роста в связи с блокадой, которая произошла на востоке страны. Я уже говорил, и сейчас скажу - эта блокада происходит исключительно в интересах Российской Федерации. Те, кто понимают экономические процессы, также понимают, что это так и есть. Сейчас мы смотрим на то, что нужно сделать, чтобы удержать ситуацию и обеспечить соответствующий рост", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.

После заседания секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения в зоне АТО.