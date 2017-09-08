Гройсман: Госкомпании не покупают ни одного килограмма российского угля

Украина заинтересована в том, чтобы обеспечивать себя углем собственной добычи.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Сейчас мы модернизируем возможности для того, чтобы увеличивать в том числе добычу газовой группы угля на украинских шахтах. То есть, мы заинтересованы в том, чтобы полностью самостоятельно обеспечивать себя углем", - подчеркнул Гройсман.

Он добавил, что Украина вынуждена была прекратить закупку угля собственной добычи со временно неподконтрольных территорий Донбасса.

"Но мы предпринимаем все меры для того, чтобы сделать нашу экономику сильной, диверсифицировать все рынки, в том числе поставки", - сказал Гройсман. Читайте также: Кистион: В Украину за несколько дней прибудут три корабля с углем марки "А"

Он также напомнил, что в этом году удалось увеличить добычу украинского газа. При этом Премьер-министр в очередной раз отметил, что рассчитывает, что в этом году речь пойдет о не менее чем 600 млн кубов.

"Наша задача - построить энергетическую и экономическую независимость. Фактически мы эту программу выполняем. За полтора года мы сократили потребление антрацитовой группы угля, перешли на газовую группу и другие альтернативные виды", - сказал Гройсман.

Даже больше, подчеркнул Премьер-министр, украинские государственные компании сейчас ни одного килограмма российского угля не покупают.