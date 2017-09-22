Гройсман: импорт угля нарушает баланс международной торговли Украины

Импортируемый уголь нарушает баланс международной торговли Украины, поэтому правительство заинтересовано в наращивании добычи украинского угля. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

В.Гройсман напомнил, что сейчас в государстве утверждена Стратегия развития угольной отрасли, которая дает ответ на большинство вопросов.

"Впрочем, мы считаем, что есть необходимость провести дискуссии в парламенте, определить, сколько средств нужно, какими будут приоритеты. Я точно могу сказать - мы заинтересованы в увеличении добычи украинского угля. Импортируемый уголь нарушает нам баланс международной торговли. Но условие - безопасность шахтеров. И здесь я готов к поиску правильных решений в стенах парламента", - сказал глава правительства.

Напомним, Минфин разрабатывает механизм стимулирования добычи газа из новых скважин.