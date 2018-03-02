Гройсман: Из-за действий России Украина будет ощущать нехватку газа

В результате действий "Газпрома" в эти дни Украина будет чувствовать некоторую нехватку газа

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, "чтобы избежать негативных последствий этой ситуации, на несколько дней введены меры по ограничению потребления газа".

"Перед руководством НАК "Нафтогаз" мной поставлена задача максимально быстро урегулировать проблему. Прошу местные власти постоянно контролировать ситуацию и оперативно реагировать, если людям нужна будет любая ваша помощь", - подытожил Гройсман.