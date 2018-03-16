Гройсман: Кабмин готов расторгнуть программу экономического сотрудничества с РФ

Кабинет министров Украины готов принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

По словам премьера, Россия должна платить высокую цену за агрессию в отношении Украины.

Кроме того, Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что правительство на ближайшем заседании, которое запланировано на 21 марта, намерено прекратить действие Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией, подписанной в 2011 году. "Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, - о расторжении Программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", - отметил премьер.

Стоит отметить, что Программа был подписана 7 июля 2011 года в Москве. Он предусматривает сотрудничество двух государств в ряде сфер, в частности экономики, торговли, транспорта, курортно-рекреационной, социально- гуманитарной, приграничной и других. Действие документа было рассчитано до 2020 года.

Как сообщал NEWSONE ранее, МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из органов СНГ и разрыва договора о дружбе с Россией.

NewsOne

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