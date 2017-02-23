Гройсман: Мы должны создать в Украине полный цикл производства в самолетостроении и оборонной промышленности

Украина успешно осуществила процесс импортозамещения и должна продолжать двигаться в направлении создания полного цикла производства в самолетостроении и оборонной промышленности. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая совещание по вопросам авиастроения на ПАО "ФЭД" в Харькове.

"Удачно прошла работа по импортозамещению. Мы были традиционно привязаны к экономике, в том числе, Российской Федерации, в частности - в самолетостроении, оборонном комплексе. Сегодня мы вышли на полное импортозамещение. В целом это большинство продукции, которая производится на предприятиях в Украине. Также все то, чего нам не хватает, мы можем импортировать в Украину из европейских стран. Но наша задача состоит в том, чтобы мы максимально, на 100% создали полный цикл производства без зависимости от импорта", - подчеркнул Премьер-министр.

Украинские предприятия сегодня выходят на европейские и мировые рынки, отметил Глава Правительства, приведя примеры Завода имени В. А. Малышева и ПАО "ФЭД", которые он посетил в Харькове. Такие планы относительно международного сотрудничества свидетельствуют, что потенциал Украины в этой сфере чрезвычайно велик, убежден Глава Правительства.

"Мы та страна, которая способна сегодня строить собственные самолеты, и не все страны мира имеют такую возможность, - отметил Глава Правительства. - Сегодня мы имеем с вами и знания, и технологии - все то, что необходимо, для того чтобы делать эту продукцию конкурентной. Самое главное, что мы сегодня владеем передовыми технологиями, которые являются основой, в том числе, нашего экономического развития".

В этом контексте Глава Правительства напомнил, что в 4 квартале 2016 года ВВП Украины вырос на 4,7%. Это является хорошим сигналом об активизации производства, создании большего количества рабочих мест для украинцев и росте их заработных плат.

Для того чтобы обеспечить прочность и силу экономики, необходимо снять все искусственные барьеры, которые сдерживают экономическое развитие, и принимать решение, в том числе, для стимулирования производства высокотехнологичной продукции, убежден Премьер-министр.

Владимир Гройсман напомнил, что 29 ноября 2016 года во время посещения ГП "Антонов" под его председательством состоялось совещание по стимулированию развития украинского авиастроения. По его результатам было договорено разработать программу возрождения украинского авиастроения.

"Мир самолетостроения, авиационной техники является конкурентным. Поэтому мы должны создать качественные условия для развития наших предприятий", - подчеркнул он.

На совещании с участием Первого вице-премьер-министра - Министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива и Вице-премьер- министра Украины Владимира Кистиона были обсуждены наработки рабочей группы по возрождению авиационной отрасли и предложений необходимых решений, которые должны быть приняты Правительством.

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