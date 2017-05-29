Гройсман: Мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земли для юрлиц

Продажа земли в Украине должна быть доступна только физическим лицам- украинцам и в объеме не более 200 га земли на одного человека. Об этом 29 мая в ходе рабочего заседания в Кабинете министров заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщила пресс-служба Правительственного портала.

"На данном этапе мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земли для юридических лиц", - подчеркнул он.

Гройсман отметил, что окончательная модель открытия земельного рынка, которая будет предложена гражданам, должна сохранить интересы украинских фермеров.

"Есть много мнений, много моделей, у каждого есть своя. Но очень важно, чтобы та модель, которую мы, в конечном счете, предложим, если придем к общему мнению, имела в основе украинские интересы, интересы украинских фермеров и развития сельских территорий", - уточнил он.

Кроме того, по словам Гройсмана, предложенная модель должна содержать "четкие предохранители против того, чтобы украинскую землю просто скупили те, кто хотел бы на этом просто нажиться".

"Если открывать рынок, то так, чтобы это способствовало созданию настоящего фермерского класса", - пояснил премьер-министр.

Участники заседания в целом согласились с мнением, что вопрос пока не стоит в плоскости отмены или сохранения моратория на продажу земель. Он заключается в том, чтобы определить, какая именно модель оборота земель была бы лучшей для Украины, и тогда уже начинать обсуждение ее введения.

По результатам совещания стороны договорились создать межведомственную рабочую группу, в которую войдут народные депутаты, представители профильных аграрных ассоциаций, эксперты. Ожидается, что в ближайшее время рабочая группа представит концепцию первого этапа земельной реформы на основе уже существующих наработок.

Глава правительства также поручил подготовить проект постановления, который бы исключил дальнейшие злоупотребления на рынке земли.

7 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что текст меморандума Украины с Международным валютным фондом предусматривает обязательство ввести в стране оборот сельскохозяйственных земель.

3 апреля Гройсман отметил, что план действий Кабмина на 2017 год предполагает проведение земельной реформы с правилами оборота земель, которые станут "огромным сюрпризом" в том числе для "наших псевдореформаторов и популистов".

18 мая во время встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации Гройсман сказал, что Кабмин находится на заключительном этапе дискуссии об аграрной реформе.

Закон о продлении до 2018 года моратория на продажу земель Верховная Рада Украины приняла 6 октября 2016 года. За проект закона No5123-1 проголосовали 297 депутатов. 28 октября 2016 года его подписал президент Петр Порошенко.